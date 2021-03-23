موعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات «الكنيست» الإسرائيلي

تستمر عملية الاقتراع في انتخابات الكنيست الإسرائيلي الرابع والعشرون، اليوم، والتي بدأت في السابعة صباحا، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء.وقالت أورلي عدس رئيس اللجنة المركزية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي، إنه من غير المتوقع أن تعلن النتائج النهائية للانتخابات قبل يوم الجمعة المقبلة، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.وتابعت: "نجري عمليات مراقبة شديدة الدقة، ونتحقق من وجود حالات شاذة وبيانات إحصائية، وهذه الأشياء تستغرق وقتًا، وآمل أن نتمكن من فرز حوالي 70% من الأصوات في جميع مراكز الاقتراع العادية حتى الصباح على الأكثر".ويشارك 39 قائمة في انتخابات الكنيست، بينهم الأحزاب العربية - عرب 48 - فيما تعد تلك الانتخابات هي الرابعة خلال عامين.وأدلى نتنياهو، وزوجته سارة، بصوتهما في الانتخابات داخل أحد مقرات التصويت داخل مدينة القدس المحتلة، إذ قال بنيامين إنه يأمل ألا تعاد الانتخابات مرة أخرى.وكذلك، أدلى رؤوفين ريفلين الرئيس الإسرائيلي، وياريف ليفين رئيس الكنيست الذي تم حله، وأفيجدور ليبرمان رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، ونفتالي بينيت رئيس قائمة «يمينا»، بأصواتهم في الانتخابات، بعد نحو ساعتين من فتح صناديق الاقتراع، وهي الانتخابات الرابعة التي تجرى خلال عامين.