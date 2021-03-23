أفغانستان تطلب دعم سريلانكا لمرشحها لرئاسة الدورة 76 للأمم المتحدة

طلبت أفغانستان رسميا دعم سريلانكا لمرشحها لرئاسة الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة 2021-2022، الدكتور زلماي رسول، سفير أفغانستان لدى بريطانيا ووزير خارجية أفغانستان السابق.وقالت صحيفة (كولومبو جازيت) السريلانكية، اليوم، إن سفير أفغانستان لدى كولومبو، أشرف حيدري، تقدم بطلب دعم المرشح الدكتور زلماي رسول؛ وذلك لتعزيز المصالح المشتركة لجميع الدول خاصة دول جنوب آسيا.وذكرت السفارة الأفغانية في كولومبو أن الحيدري ووزير الخارجية السريلانكي دينيش جوناواردينا بحثا خلال اجتماع في العاصمة كولومبو سبل تنمية التعاون المشترك في مختلف القطاعات.ووافق الجانبان، خلال الاجتماع، على توقيع مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين أفغانستان وسريلانكا مطلع أبريل المقبل في كولومبو، مع تخفيف قيود السفر بسبب فيروس كورونا.وأكد الجانبان كذلك أهمية تبادل الزيارات بين الدولتين خاصة على مستوى الرؤساء.