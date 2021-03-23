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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

دورة تدريبية للتكوين الصحفي المهني من مركز الكاثوليكية الإعلامي

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:33 م
الأنبا باخوم
الأنبا باخوم
جرجس صفوت
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قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن مركز الكنيسة الإعلامي ينظم دورة تدريبية للتكوين الصحفى المهنى بهدف تنمية مهارات الكتابة الصحفية والإبداعية.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ذلك حسب توصيات اللجنة الأسقفية للإعلام فى اجتماعها الأول بعمل ورش عمل خاصة بالتكوين الصحفى المهنى وبالتعاون مع أجورج ضرغام "أمين عام المركز المارونى اللبنانى للثقافة والإعلام بالقاهرة".

بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.

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