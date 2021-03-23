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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أبناء بني سويف يحصدون 18 ميدالية في البطولة العربية 2 للقوة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:14 م
محمد هاني غنيم
محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، مسؤولى قطاع الشباب والرياضة بصعود مركز شباب بليفيا لدور الثمانية ضمن منافسات التصفيات النهائية لدورى مراكز الشباب لكرة القدم على مستوى محافظات الجمهورية للموسم الحالي 20202021

وكان فريق مركز شباب بليفيا "ممثل محافظة بني سويف" قد تغلب على منافسه فريق مركز شباب الجرنوس"ممثل محافظة المنيا" في المباراة التى جرت"أمس الإثنين"على ملعب مركز شباب الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية، حيث تمكن مركز شباب بليفيا "ممثل بني سويف" من الفوز على مركز شباب جرنوس ممثل المنيا بنتيجة 5 أهداف مقابل لاشئ، ليلاقى أبناء بني سويف فريق مركز شباب أبوتشت ممثل محافظة قنا في دور الثمانية من البطولة

فيما نجح أبناء بني سويف من منطقة القوة في الحصول على 11 ميدالية ذهبية و6 ميداليات فضية وميدالية برونزية، وذلك بعد مشاركتهم في فعاليات البطولة العربية الثانية للقوة، التي استضافها نادي الزهور بمدينة القاهرة الجديدة بداية من 20 مارس الجاري،والتي أقيمت تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة،وشارك لاعبو منطقة بنى سويف للقوة المنضمين لمنتخب مصر للقوة وعددهم 13 لاعبًا تحت 23 سنة وفوق 23 سنة

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