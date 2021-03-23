ردمته الرمال.. مصرع عامل أثناء تنفيذ مشروع صرف صحي بالقليوبية

شهدت منطقة عزبة نجيب بمدينة بنها بمحافظة القليوبية واقعة مصرع عامل إثر وقوع كمية كبيرة من الرمال عليه أثناء وجوده داخل حفرة عمقها 2 مترا ونصف خلال تنفيذ مشروع صرف صحي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز شرطة بنها بمصرع "م.ع"، 25 عاما، عامل بمشروع الصرف الصحي.وكشفت التحريات أن العامل لقي مصرعه إثر وقوع كمية كبيرة من الرمال عليه أثناء وجوده داخل حفرة عمقها 2 مترا ونصف خلال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بعذبة نجيب ببنها، ما أدى إلى وفاته.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.