الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس توريبيوس الأسقف

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية اليوم، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى القديس توريبيوس الأسقف.وقال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني إنه وُلد القديس توريبيوس في إسبانيا نحو 1538. تعلّم القانون في جامعة سَلَمنكا. كان لا يزال علمانيًا عندما أرسله ملك إسبانيا لتنظيم شئون الكنيسة البيرو، وبعد ذلك اختير أسقفًا على مدينة ليما في البيرو، سافر إلى أمريكا.وأضاف: "اشتهر بغَيرتِه الرسولية، وأقام السينودسات والمجامع، مما أدى الى ازدهار الحياة الدينية في جميع تلك المناطق. كان محاميًا حكيمًا عن حقوق الكنيسة".بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.