تيم الله وشقيقته حلا أبناء فتحى عبدالوهاب فى «ورا كل باب»

قارب الفنان فتحي عبدالوهاب على إنهاء تصوير مسلسله الجديد "ورا كل باب" قصة "طبق الأصل"، وذلك في عدد من اللوكيشنات الداخلية ومن المحتمل عرضه خلال شهر رمضان المقبل.وقال مصدر مطلع لـ"الدستور"، إن الشقيقين تيم الله هاني وحلا يجسدان شخصية أبناء فتحي عبدالوهاب خلال أحداث العمل والذي يتناول قصة تهجير الأبناء بعدما يتزوج عبدالوهاب من أجنبية تجسد شخصيتها الفنانة ساندي علي.العمل يقوم بإخراجه معتز حسام الدين، ومن تأليف محمد الشواف، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجى، وفكرة يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتدور الحكايات في إطار اجتماعى من داخل البيوت المصرية.