ربة منزل تتهم طالبًا بالتعدى جنسيًا على طفلها بالقليوبية

اتهمت ربة منزل بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، جارها "طالب" بالتعدي الجنسي على طفلها البالغ من العمر 5 سنوات، داخل مسكنه.تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارا من الرائد طه حسي,ن رئيس مباحث مركز شرطة قليوب, بورود بلاغ من ربة منزل تدعى "ه. ع" 31 عاما، ربة منزل، بقيام الطالب "أ. م"، 16 عاما، طالب بالصف الثالث الإعدادي، وجارهم، بالتعدي الجنسي على نجلها "م. و" 5 سنوات، داخل مسكنه.تحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط المتهم وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.