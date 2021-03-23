توصيات زراعية لحماية محاصيل الخضر من التغيرات المناخية

قال الدكتور أيمن حمودة، مدير معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة، إن المعهد أصدر مجموعة من التوصيات والإرشادات الفنية لمزراعي الخضر لمواجهة التغيرات المناخية التى تمر بها البلاد من ارتفاع لدرجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من السنة التي يصاحبها ارتفاع في الرياح المحملة بالأتربة التي تؤثر على النمو العام للنباتات وتضمنت التوصيات:1- انتظام الري ويفضل أن يكون صباحًا ومساءً في الأراضي التى تروى بالتنقيط وعلى فترات متقاربة والري على السريع في حال الأراضي القديمة (ري بالغمر)، أما في حالة الري المحوري يتم تشغيل أجهزة الري المحوري على السرعة الأعلى بغرض الحد من تأثير سرعة المنتح.2- رش النباتات ببعض المركبات الكيميائية الآمنة كسليكات البوتاسيوم أو سيليكات الألومنيوم أو مادة البيوشاد وهى كربونات الكالسيوم العضوية التي تعمل علي زيادة سمك الخلايا والمحتوى المائى للنبات وانخفاض في معدل النتح وبالتالى، فإن رشه يساعد النبات على تحمل موجات الحرارة العالية.3- رش النباتات بالستريك أسيد أو حمض السالسيلك التي تقلل من أضرار الحرارة المرتفعة.4- الاهتمام بإجراء المكافحة ضد الإصابات المحتملة بالاكاروس والعنكبوت الاحمر نتيجة للرياح المحملة بالاتربة بعد إنتهاء موجة إرتفاع درجات الحرارة.5- رش الطرق والمشيات الفرعية داخل المزرعة بغرض تثبيت الطبقة السطحية لعدم إثارة الأتربة اوالرمال والتى تؤدى الى تجريح النباتات.