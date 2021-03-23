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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأرصاد» تكشف حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:21 م
الطقس
الطقس
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الأربعاء، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية، معتدل على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، ولطيف على جنوب البلاد.

وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات منقطعة (30% تقريبا)، ونشاط رياح على معظم أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد قد تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 4 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 4 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 22 13
الإسكندرية 20 13
وادى النطرون 21 12
طنطا 21 13
شبين الكوم 22 13
دمنهور 21 13
بلطيم 21 14
مطروح 19 13
السلوم 18 12
سيوة 20 09
بورسعيد 21 13
دمياط 20 14
الزقازيق 22 12
المنصورة 21 13
الإسماعيلية 23 11
السويس 23 14
العريش 24 12
رفح 23 11
رأس سدر 24 12
نخل 22 10
نويبع 24 16
طابا 22 13
كاترين 19 07
الطور 26 14
شرم الشيخ 28 17
الغردقة 27 16
مرسى علم 26 17
الفيوم 23 12
بنى سويف 23 12
المنيا 23 13
أسيوط 24 13
سوهاج 25 14
قنا 27 17
الأقصر 29 16
أسوان 32 19
إدفو 31 18
أبوسمبل 29 19
الوادى الجديد 28 14
شلاتين 31 21
أبورماد 32 20
حلايب 29 23
رأس حدربة 28 22

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