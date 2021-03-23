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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تدين بشدة الهجمات الإرهابية في النيجر

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:15 م
الهجمات الإرهابية
الهجمات الإرهابية في النيجر
أ ش أ
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أدانت دولة الإمارات بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت جنوب غرب النيجر، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الثلاثاء- رفضها الدائم جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الخارجية الإماراتية عن تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكان 60 شخصا قد لقوا مصرعهم، الأحد، جراء هجمات إرهابية استهدفت قرى غرب النيجر، بعد أيام من الهجمات التي استهدفت نفس المنطقة وخلفت 66 قتيلا.

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