تحصين 31 ألفًا و380 طائرًا من الأمراض الوبائية بكفرالشيخ

شهدت قرى محافظة كفرالشيخ حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة، بتوجيهات وإشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفرالشيخ.وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكدًا أنه تم تحصين 31 ألفًا و380 طائرًا ضد الأمراض الوبائية، و10 آلاف طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، وتطهير7 أسواق، و17 رياشة، ومعاينة 5 مزارع، وسحب 70 عينة ما قبل البيع، بالإضافة إلى استخراج 17 تصريح نقل طيور، بإجمالي 21 ألف طائر، موجهًا الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكدًا على استمرار رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.وأضاف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفرالشيخ، أنه ما زالت حملات التقصي النشط للأمراض الوبائية مستمرة، بالإضافة إلى أعمال التحصين، والتسجيل، والترقيم، وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية. ‏ ‏‏وقال عبداللاه إن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومي ورش السيارات المارة بالأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة.