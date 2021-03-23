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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند: 795 إجمالي إصابات كورونا بالسلالات الجديدة المتحورة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:13 م
كورونا في الهند
كورونا في الهند
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أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي حالات الإصابة في البلاد بالسلالات المتحورة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل بلغت 795 إصابة.

وأضافت وزارة الصحة- حسبما أوردت صحيفة (هندوستان تايمز) الهندية- أن الإصابات بالسلالات الثلاث في الهند بلغت 400 إصابة حتى 18 مارس الجاري، بينها 158 إصابة تم تسجيلها خلال الأسبوعين الماضيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن أولى حالات السلالة البريطانية ظهرت في الهند في 29 ديسمبر الماضي بعد اكتشاف إصابة 6 أشخاص قادمين من بريطانيا.

وحسب الصحيفة، قامت الهند بتشديد قيود السفر، كما فرضت الحكومة حظرًا مؤقتًا على رحلات الطيران بسبب ظهور السلالة البريطانية في البلاد.

يذكر أن الهند سجلت 40 ألفًا و715 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وتماثل 29 ألفًا و785 شخصًا للشفاء، في حين تم تسجيل 199 حالة وفاة.

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