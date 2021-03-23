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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الأرثوذكسية» تحتفل بذكرى تجليس الأنبا نيقولا على كرسي طنطا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:59 م
الأرثوذكسية
الأرثوذكسية
جرجس صفوت
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تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر، اليوم، بذكرى مرور 20 عامًا على تجليس الأنبا نيقولا أنطونيو، على كرسي مطرانية الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس.

وقال الأنبا نيقولا في تصريحات له: "اليوم 23 مارس 2021 في نفس اليوم عام 2001 تم تجليسي على مطرانية طنطا (إرموبوليس) بيد مثلث الرحمات صاحب الغبطة البابا والبطريرك بتروس السابع في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل".

وسيم متروبوليتًا على مطرانية إرموبوليس (طنطا) في 18 مارس عام 2001، وجاء ذلك بيد مثلث الرحمات صاحب الغبطة البابا بتروس السابع، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، وتمت مراسم السيامة في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي في القاهرة، وعين فيما بعد وكيل بطريركي لشؤون الطائفة العربية بمصر، ويتولى أيضا منصب المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر.

وبدأت كنيسة الروم الأرثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر افريقيا أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.

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