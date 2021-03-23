تقلبات جوية فى سماء القاهرة الكبرى.. دعاء الرياح والأتربة

دعاء الرياح والأتربة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فى مواضع كثيرة، فمن دعاء الرياح أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الرياح قال: "اللهم إنى أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أُرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به ".ومن أدعية الرياح ما رواه الإمام أبو داود فى سننه وابن ماجه فى سننه بإسناد حسن من حديث أبى هريرة قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الريح من رَوْح الله تعالى، تأتى بالرحمة، وتأتى بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسُبُّوها، واسألوا اللهَ خيرَها، واستعيذوا بالله من شرها"، معنى من رَوْح الله- بفتح الراء - قال العلماء: معناه: من رحمة الله بعباده، كما بين الإمام النووى فى كتابه المجموع.وعن ابن عباس رضى الله عنه، أن رجلًا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "لا تلعنوا الريح؛ فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئًا ليس له بأهل رجَعت اللعنة عليه".