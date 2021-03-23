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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تعود لعام 1943.. «قصة صورة» لـ روز اليوسف في طريقها للسجن

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:59 م
فاطمة اليوسف والتابعي
فاطمة اليوسف والتابعي
آلاء حسن
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"كلنا سنموت، ولكن هناك فرق بين شخص يموت وينتهي وشخص مثلي يموت ولكن يظل حيا بسيرته وتاريخه".. هكذا كانت تقول الممثلة والصحفية فاطمة اليوسف، صاحبة جريدة روز اليوسف، واستطاعت أن تواجه مشكلات عديدة مع حزب الوفد المصري آنذاك، مما أدى إلى هجوم على مقر مجلتها، ومصادرة 42 عددا للمجلة من إجمال 104 أعداد، وتوقفت عن الصدور أكثر من مرة، ثم أدى ضغط الحزب والحكومة المصرية بالمجلة للإفلاس، وإيداعها في السجن.

وفي صورة قديمة لها تجمعها برئيس التحرير آنذاك محمد التابعي، في طريقها لسجن مصر عام 1943، إذ ظهرت مبتسمة بجوار التابعي، الذي بدأ الكتابة في روز اليوسف بدون توقيع، وكان قد استقال من وظيفته الحكومية للتفرغ للكتابة بالمجلة، وكانت لمقالاته أثر كبير في زيادة مبيعات وتوزيعات المجلة حتى أصبح ثمنها قرش صاغ حينها، بعد أن كان ثمنها 5 مليمات مصرية.

روز اليوسف أو فاطمة اليوسف (1897 - 1958)، ممثلة لبنانية من أصل تركي، وتعد إحدى أشهر أسماء الفن والصحافة والسياسة في النصف الأول من القرن العشرين بمصر، ووالدة الأديب المصري إحسان عبد القدوس.

عملت كممثلة مسرحية مع فرق عزيز عيد وأمين الريحاني وجورج أبيض ويوسف وهبي وطلعت حرب، ومن أبرز أدوارها المسرحية بطولة أوبريت "العشرة الطيبة" من ألحان سيد درويش.

اعتزلت روز اليوسف المسرح واتجهت للصحافة مطلقة مجلتها "روز اليوسف" عام 1925، ثم أصدرت جريدة روز اليوسف اليومية عام 1935، والتي ترأس تحريرها عبد الرحمن بك فهمي، وكتب فيها عباس محمود العقاد، ونجيب محفوظ وعائشة عبد الرحمن.

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