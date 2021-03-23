ترحيب عربي ودولي بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية

حظت المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، بترحيب واسع على الصعيدين العربي والدولي على حدٍ سواء، حيث أعربت الدول العربية والعديد من المنظمات الدولية عن دعمها وتأييدها لمبادرة المملكة، داعية جميع الأطراف اليمنية إلى الاستجابة لها للتوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الصراع الدائر منذ سنوات ووقف نزيف الدم باليمن.وتهدف المبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية أمس الإثنين، إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل، يتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.- الحكومة الشرعية باليمنوفي هذا الصدد، رحبت وزارة الخارجية اليمنية، بمبادرة المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن ذات الموقف عبرت عنه الحكومة اليمنية مع كل نداءات السلام وفي كل محطات التفاوض حرصًا منها على التخفيف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني.وقالت "الخارجية اليمنية" في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن هذه المبادرة أتت استجابة للجهود الدولية الهادفة لإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية، وهي اختبار حقيقي لمدى رغبة المليشيات المدعومة من إيران بالسلام، واختبار لمدى فاعلية المجتمع الدولي المنادي بإنهاء الحرب واستئناف المسار السياسي.- الإماراتمن جانبه، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات تدعم بشكل كامل مبادرة المملكة العربية السعودية، وحث المجتمع الدولي على تضافر الجهود لالتزام جميع الأطراف بهذه المبادرة ووقف إطلاق النار.وأشاد وزير الخارجية الإماراتي بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية في تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة والتوصل إلى حل سياسي وتسريع جهود إنهاء الأزمة اليمنية.- الكويتفيما أعربت وزارة الخارجیة الكويتية، عن ترحیب ودعم دولة الكویت للمبادرة السعودیة، داعية الأطراف الیمنیة، إلى التفاعل الإیجابي مع ھذه المبادرة والالتزام التام بھا بغیة انطلاق المشاورات بین الأطراف الیمنیة وصولًا إلى الحل السیاسي المنشود وفق المرجعیات الثلاث المتفق علیھا.- البحرينكما أعربت وزارة الخارجية البحرينية، عن تأييد مملكة البحرين للمبادرة السعودية، مشيدة بمواقف المملكة المشرفة الداعمة للجمهورية اليمنية، وسعيها الدائم لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، وما قدمته من عون ومساعدات إنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.- سلطنة عمانكما رحبت سلطنة عُمان بالمبادرة، وأكدت أنها ستستمر في العمل مع المملكة والأمم المتحدة والأطراف اليمنية المعنية بهدف تحقيق التسوية السياسية المنشودة التي تعيد لليمن أمنه واستقراره وبما يحفظ أمن ومصالح دول المنطقة.- مصركما ثمنت مصر الجهود الصادقة للمملكة وحرصها الدؤوب على التوصل لتسوية شاملة في اليمن تُنهي أزمته السياسية والإنسانية المُمتدة، وتعمل على تغليب مصلحة الشعب اليمني، وتهيئة الأجواء لاستئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية، داعية الأطراف اليمنية كافة إلى التجاوب مع المبادرة السعودية بما يحقن دماء الشعب اليمني الشقيق ويدعم جهود إحلال السلام في اليمن.- الأردنوقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "نؤكد دعمنا الكامل للمبادرة التي أعلنتها السعودية الشقيقة طرحًا متكاملًا منسجمًا مع قرارات الشرعية الدولية للتوصل لاتفاق سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية، ويحمي اليمن الشقيق، ويوقف معاناة شعبه العزيز ويعزز الأمن والاستقرار الإقليميين".- السودانوأكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان صادر عنها أمس، دعمها للمبادرة السعودية، فيما ناشدت المجتمع الإقليمي والدولي لدعم المبادرة، معربةً عن أمله في أن تجد المبادرة القبول من الأطراف اليمنية كافة بما يحقق الحل الجذري للأزمة اليمنية.- الجامعة العربيةمن جهته، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن المبادرة تمثل خطوة إيجابية نحو تسوية شاملة في اليمن، وتعكس صدق نوايا المملكة وسعيها للتخفيف من معاناة الشعب اليمني جراء استمرار الحرب.وطالب أبو الغيط، الحوثيين، بتنحية أية مصالح خاصة أو أجندات خارجية، والنظر إلى الفرصة التي تنطوي عليها المبادرة من أجل رفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني والشروع في حوار سياسي شامل ينهي الأزمة.- البرلمان العربيفيما قال رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي في بيانه إن هذه المبادرة تعكس الدور الريادي للمملكة وجهودها المستمرة لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة والتخفيف من المعاناة اليومية للشعب اليمني، مشيرًا إلى أن مبادرة السعودية تتضمن خارطة طريق واضحة ومفردات عملية ومحددة قابلة للتطبيق، وتمثل فرصة ثمينة لحلّ الأزمة اليمنية بشكل نهائي وشامل.- التعاون الخليجيورحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة باليمن، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعكس الحرص الكبير والرغبة الصادقة لإنهاء الأزمة اليمنية، داعيًا جميع الأطراف إلى الاستجابة والقبول بالمبادرة لتجاوز العقبات القائمة وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لانطلاق عجلة التنمية في كافة المحافظات اليمنية.- التعاون الإسلاميبدوره، ثمن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، حرص المملكة المستمر على أمن واستقرار اليمن والمنطقة، داعيًا جميع الأطراف للقبول بالمبادرة السعودية لوقف نزيف الدم اليمني ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني، وإعلاء مصالح الشعب اليمني.- الاتحاد الأوروبيوعلى الصعيد الدولي، أوضح المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل بيتر ستانو في بيانٍ مساء أمس، أن الاتحاد الأوروبي يؤكد أن المبادرة خطوة إيجابية في العملية نحو السلام، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يشجع جميع الأطراف على المشاركة دون إبطاء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة حتى يتم الإعلان فورًا عن وقف إطلاق النار وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.- الولايات المتحدةيأتي ذلك فيما أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن ترحيبها بالمبادرة السعودية، والتزامها مع الحكومة اليمنية الشرعية بوقف إطلاق النار الشامل في اليمن تحت مراقبة الأمم المتحدة.وأكدت نائبة المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر، ترحيب بلادها باستئناف العملية السياسية في اليمن، داعية الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار على الفور، والدخول في مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.- الأمم المتحدةورحَّبت الأمم المتحدة بمبادرة السعودية، حيث أكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، أن هذا الجهد يتوافق مع مبادرات الأمم المتحدة، مرحبًا بدعم المملكة جهود المنظمة الأممية.وقال فرحان حق إن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيثس يعمل من أجل تأمين وقف إطلاق النار على المستوى الوطني في اليمن وإعادة فتح مطار صنعاء أمام المدنيين والملاحة الجوية، والسماح بدخول مزيد من الوقود والسلع إلى ميناء الحديدة، واستئناف العملية السياسية لإنهاء الصراع.- اليابانكما رحبت اليابان بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن وبدء حوار مبكر لحل سياسي، حيث أوضح وزير الخارجية الياباني، أن حكومة بلاده ستواصل دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى اليمن.