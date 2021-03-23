4494 إصابة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 4494 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 803 آلاف و41 حالة.وأوضحت الوزارة- في بيان وفقًا لوكالة الأنباء العراقية اليوم الثلاثاء- أنه تم تسجيل 30 وفاة جديدة ليبلغ الإجمالي 14 ألفًا و66 وفاة، بالإضافة إلى تسجيل 4125 حالة شفاء، ليبلغ مجموع حالات الشفاء إلى 723 ألفًا و286 حالة.