4494 إصابة بكورونا في العراق
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:00 م
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أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 4494 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 803 آلاف و41 حالة.
وأوضحت الوزارة- في بيان وفقًا لوكالة الأنباء العراقية اليوم الثلاثاء- أنه تم تسجيل 30 وفاة جديدة ليبلغ الإجمالي 14 ألفًا و66 وفاة، بالإضافة إلى تسجيل 4125 حالة شفاء، ليبلغ مجموع حالات الشفاء إلى 723 ألفًا و286 حالة.
وأوضحت الوزارة- في بيان وفقًا لوكالة الأنباء العراقية اليوم الثلاثاء- أنه تم تسجيل 30 وفاة جديدة ليبلغ الإجمالي 14 ألفًا و66 وفاة، بالإضافة إلى تسجيل 4125 حالة شفاء، ليبلغ مجموع حالات الشفاء إلى 723 ألفًا و286 حالة.