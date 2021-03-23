مصرع شاب تحت عجلات قطار بالعياط

لقى شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، جراء اصطدامه بقطار في مدينة العياط بمحافظة الجيزة.تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد مصرع أحد الأشخاص صدمه قطار بالعياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شخصًا صدمه قطار، ما أسفر عن مصرعه في الحال.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة سير التحقيق.