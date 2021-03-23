إزالة 239 حالة تعد على النيل في 12 محافظة

يواصل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري تنفيذ حملات إزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة، بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.ونفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، الثلاثاء، حملات إزالة موسعة للمخالفات تضمنت إزالة 239 تعديا فى محافظات " الغربية – المنوفية – البحيرة – كفرالشيخ – الدقهلية – دمياط – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا - أسوان"، وبذلك يصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل 58560 إزالة، وذلك في إطار الحملة القومية لاسترداد الأراضي وإزالة التعديات على منافع وأملاك الري، والحد من المخالفات وإزالتها على نفقة المخالفين.من ناحيته، أكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، استمرارية المتابعة اليومية للمخالفات وحصر التعديات على كل الترع والمجاري المائية والرياحات بمختلف المحافظات من أجل تدقيق حصرها، في إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.