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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إزالة 239 حالة تعد على النيل في 12 محافظة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:57 م
حملة إزالة علي النيل
حملة إزالة علي النيل
وائل القمحاوى
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يواصل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري تنفيذ حملات إزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة، بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

ونفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، الثلاثاء، حملات إزالة موسعة للمخالفات تضمنت إزالة 239  تعديا فى محافظات " الغربية – المنوفية – البحيرة – كفرالشيخ – الدقهلية – دمياط – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا - أسوان"، وبذلك يصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل 58560 إزالة، وذلك في إطار الحملة القومية لاسترداد الأراضي وإزالة التعديات على منافع وأملاك الري، والحد من المخالفات وإزالتها على نفقة المخالفين.

من ناحيته، أكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، استمرارية المتابعة اليومية للمخالفات وحصر التعديات على كل الترع والمجاري المائية والرياحات بمختلف المحافظات من أجل تدقيق حصرها، في إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.

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