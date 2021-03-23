410 إصابات بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 410 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بالمملكة إلى 385 ألفًا و834 إصابة.وذكرت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء- أنه تم تسجيل 366 حالة تعافٍ جديدة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 375 ألفًا و165 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 6 آلاف و18حالة، وذلك بعد تسجيل 5 وفيات جديدة.