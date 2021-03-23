أحدثها كولورادو.. حوادث إطلاق نار هزت أمريكا

شهدت الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنصرم 7 حوادث لإطلاق النار فى أماكن متفرقة بعدد من الولايات الأمريكية.وترصد "الدستور" من خلال التقرير التالى أبرز حوادث إطلاق النار فى الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، والذي كان أحدثها حادث في ولاية كولورادو أمس الاثنين الذي خلف 10 ضحايا:- حادث إطلاق نار بولاية كولورادو 22 مارس 2021الحادثة السابعة من نوعها خلال أسبوع واحد، شهدت ولاية كولورادو الأمريكية، حادث إطلاق نار جديد فى مدينة بولدر أسفر عن مقتل 10 أشخاص بينهم ضابطا، بحسب ما ذكرت شبكة سى إن إن الأمريكية.وأفادت شبكة سى إن إن الأمريكية، بأن الضحايا بينهم ضابط شرطة، سقطوا بعدما فتح مسلح النار فى أحد متاجر البقالة بمدينة بولدر بولاية كولورادو.وصرحت رئيس شرطة بولدر ماريس هيرولد، بأن هناك مشتبه به محتجز، إلا أن السلطات لم تكشف عن أى معلومات حول نوع السلاح المستخدم أو الدوافع المحتملة.وأشارت هيرولد إلى أن الضابط القتيل يدعى إريك تالى، عمره 51 عاما، وكان من بين أوائل الضباط الذين توجهوا إلى مسرح الحادث، ولم يكشف المسئولون عن هوية الضحايا الآخرين، وقالوا إنهم بحاجة أولا إلى إخبار ذويهم.-3 حوادث متفرقة بتكساس 20 مارس 2021وفي 20 مارس، شهدت 3 حوادث، حيث تم إطلاق النار داخل نادى فى هيوستن تكساس وإصابة 5 أشخاص كان أحدهم فى حالة خطيرة.كما أصيب 8 أشخاص فى دالاس من قبل مجهول، توفى واحد منهم.فيما قتل شخص فى فيلادليفيا وإصابة 5 آخرين فى إطلاق نار على حفل غير قانونى.- كاليفورنياوفى 17 مارس الجارى تم إطلاق النار على 5 أشخاص كانوا يستعدون للمشاركة فى سهرة فى ستوكتون بكاليفورنيا، ولم تحدث إصابات خطيرة.- منتجعات صحية باتلانتاوفي 16 مارس، وقع حادث إطلاق النار في مركز للتدليك، ما أسفر عن وفاة شخصين في الموقع بينما نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى فارق الحياة اثنان منهم في وقت لاحق.وقال المتحدث باسم الشرطة الكابتن، جاي بيكر، إن الضحايا كانوا امرأتين آسيويتين، امرأة بيضاء ورجلا ابيض، كما جُرح رجل من أصول إسبانية.وعقب ساعات من ذلك الحادث استدعيت الشرطة إلى عملية سلب في مركز تدليك آخر، وفور وصول رجال الشرطة اكتشفوا أن ثلاث نساء فارقن الحياة نتيجة إصابتهن بالرصاص، كما ورد في تقرير الشرطة.وبالتزامن مع الحادثة الثانية، استدعى رجال الشرطة إلى مركز تدليك ثالث قريب، حيث وجدوا أن امرأة قد قتلت.ونسبت صحيفة "أتلانتا جورنال كونستتيوشن" للشرطة القول إن جميع ضحايا أتلانتا كن نساء آسيويات.وألقت الشرطة القبض على شاب يشتبه بتنفيذه الهجمات، ونشر المحققون الذين اطلعوا على لقطات كاميرات المراقبة صورا للمشتبه به بالقرب من أحد المراكز التي تعرضت للاعتداءات.وقالت الشرطة إنه بعد مطاردة ألقت القبض على، روبرت آرون لونج، من وودستوك في جورجيا.- حوادث إطلاق نار شهدتها الولايات المتحدة في السنوات الماضية.ففى يونيو 2020 أعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل شخص وإصابة 11 اخرين، خلال حادث إطلاق نار بمدينة منيابوليس، شرقي الولايات المتحدة.وقالت شرطة منيابوليس انذاك فى تغريدة لها على تويتر، أن أشخاصا مصابين بأعيرة نارية نقلوا إلى مستشفيات في المنطقة.وأظهرت صور نشرت على فيسبوك شخصا واحدا على الأقل ممددا على الأرض ومن حوله العشرات، وكان بعضهم يطلب المساعدة.وفى عام 2019، كان هناك العديد من حوادث إطلاق النار فى المدارس والجامعات، واحتلت تكساس المركز الثامن انذاك من حيث عدد القتلى.وأسفر الهجوم عن مقتل 58 ومئات الجرحى، ويعتبر الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة.وفى أغسطس ٢٠١٩ أطلق الأمريكى باتريك كروسيوس، النار في أحد متاجر ولاية تكساس، مخلفا ما يفوق 20 قتيلا و26 مصابا.وفى فبراير 2018، وقع حادث إطلاق نار في ثانوية مارجوري ستونمان في ولاية فلوريدا، أسفر عن مقتل 17 شخصا في هذه العملية.وفي نوفمبر عام 2017 وقع هجوم بإطلاق نار على كنيسة ساذرلاند سبرينج في ولاية تكساس، وأسفر الهجوم عن مقتل 26 شخصا وإصابة 30 اخرين، وتم التعرف على الجاني في وقت لاحق.وبنفس العام، وتحديدا فى أكتوبر أطلق الأمريكي ستيفن بادوك النار من غرفة فندق على حاضري الدورة السنوية الرابعة لمهرجان هارفست 91 لموسيقى الكانتري في لاس فيجاس.وفى يونيو 2016، قتل 49 شخصا وأصيب 53 بجروح، في عملية إطلاق نار داخل ناد ليلي في أورلاندو بولاية فلوريدا، نفذ الهجوم رجل أمريكي من أصول أفغانية اسمه عمر صديقي متين.وفى ديسمبر 2012 قتل 27 شخصا داخل مدرسة، بينهم 20 طفلا، في إطلاق نار جماعي في قرية ساندي هوك التابعة لمدينة نيوتاون بولاية كونيتيكت الأمريكية.وقام الجاني "آدم بيتر لانزا" بإطلاق النار على نفسه بعد قتل 26 ضحية في المدرسة، وعقب الحادث وجدت والدة القتيل مقتولة داخل منزلها.