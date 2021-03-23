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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 22 ألف «كمامة» قبل البيع بالسوق السوداء في كفرالشيخ

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:13 م
كفر الشيخ
كفر الشيخ
عمرو الشامي
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تمكنت حملة إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين بالتنسيق مع التفتيش الصيدلي في كفرالشيخ، من ضبط 22 ألف كمامة، و98 لتر كحول بمحال عدد من تجار المستلزمات الطبية، قبل بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تمكنت أيضًا الحملة من ضبط 40 عبوة كحول و250 كمامة، وضبط 6001 عبوة محلول مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية داخل محل للمستلزمات الطبية، وضبط 170 سرنجة و336 قرص سليدافا مجهول المصدر وبدون بيانات، وضبط 1150 كمامة و1000 جوانتى امتنع صاحب محل عن بيعهم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وما زالت الحملات مستمرة لتشديد الرقابة وفرض سيادة القانون.

وقال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن الحملات ما زالت مستمرة لتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية والصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية لمكافحة الممارسات الاحتكارية ومنع استغلال الظروف الراهنة فى احتكار بعض السلع وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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