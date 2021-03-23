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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة سائقين للجنح بتهمة سرقة مخزن شركة بالتجمع

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:36 م
إحالة سائقين
إحالة سائقين
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، الثلاثاء، بإحالة سائقين سرقا مخزن شركة فى منطقة التجمع الأول، لمحكمة الجنح.

وذكر قرار الإحالة أن السائقين قاما بإضرام النيران ببعض الكابلات الكهربائية، وبحوزتهما "سيارة" قيادة أحدهما، ويعمل عليها كسائق، محمل عليها كمية من النحاس زنة 150 كجم ومنشار حديدي وسلاح أبيض.

واعترف السائقان بالسرقة من داخل مخزن تابع لإحدى الشركات، وأقر أحدهما بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وسابقة عمله بالشركة المُشار إليها، اختمرت في ذهنه فكرة سرقة كابلات كهربائية من داخل مخزن الشركة، واستعان بالمتهم الآخر، حيث توجها للمخزن مستقلين السيارة المشار إليها، وتمكنا من الاستيلاء على المضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع.

باستدعاء المهندس المسئول بالشركة تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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