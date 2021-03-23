لاشينة لاشين عن «شنطة سفر»: «الحكاية صدمت الجمهور وتُعري شريحة كبيرة من المجتمع»





أهلّتها براعتها في التمثيل لتلعب العديد من الأدوار منذ دخولها عالم الفن، قررت لاشينة لاشين، الالتحاق بعالم الفن في منتصف الثمانينيات، وأقنعت المشاهد بها، فأصبح الجمهور ينتظرها بشدة، وينتظر أدوارها المختلفة والمميزة التي ظهرت بها مؤخرًا في مسلسل "ورا كل باب" حكاية "شنطة سفر"، برفقة الفنانة دينا، والفنانة الشابة منة عرفة، أحمد صيام، ورمزي العدل، وإخراج محمد بكير، وتأليف محمد الشواف.

شنطة سفر

تصدرت حكاية "شنطة سفر" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تزامنًا مع عرض الحلقة الثالثة من المسلسل عبر قناة الحياة، توليفة قوية أسرية تمكّن المخرج محمد بكير من تقريب أبطال العمل للجمهور حسبما قالت الفنانة لاشينة لاشين لـ"الدستور"، وتُكمل حديثها: "محمد بكير من المخرجين القلائل اللي بيفهم دراما، لديه توليفة حلوة في اختيار الممثلين، بيكون فيه شبه بينا وبين بعض، والعمل معاه رائع جدًا".





شنطة سفر

صدمت حكاية شنطة سفر الجمهور، فهي تمثل أكثر من 75% من المجتمع، والرجال الذين يتركون أولادهم للعمل خارجًا، فتابعت لاشين قائلًة: "الغربة لها ثمنها القاسي، خاصًة على الأولاد، فيصبح بين الآباء والأولاد جفاء، وانعدام المشاعر، وجاء ليفرض قوانينه التي لم يعتادوا عليها، المادة غلبت الموّدة".



لاشينة لاشين

جسدت الفنانة لاشينة لاشين، شخصية "سهير" بحكاية "شنطة سفر" وهي الشقيقة "القرشانة" التي تطمع في شقى الأخ الأكبر الذي يترك الورث لهم لسوء أحوالهم المادية، موضحًة أن الحكاية هي الحكاية صدمت الجمهور وتُعري شريحة كبيرة من المجتمع المصري، لذا تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد عرضها على شاشات التليفزيون، وتوقعوا هذه الضجة عبر السوشيال ميديا لصدامية الورق والسيناريو، خاصًة تحوّل المجتمع إلى الرأسمالية وانعدام المودة والإخاء.





مسلسل ورا كل باب

جدير بالذكر أن مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجى وفكرة يسرى الفخراني ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.