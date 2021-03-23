البابا تواضروس يستقبل مجموعة جديدة من أبنائه من عدة إيبارشيات

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم، مجموعة جديدة من أبنائه من عدة إيبارشيات الذين جاءوا وبصحبتهم أعضاء أسرهم.وتعد هذه هي المجموعة الثانية التي يستقبلها قداسة البابا عن طريق الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي أتاح الفرصة أمام الشعب القبطي للقاء قداسة البابا لنوال بركة قداسته، من خلال رابط تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي على الموقع ذاته.وأجاب قداسة البابا على أسئلة زائريه، ودار حديث حول بعض الموضوعات التي تشغلهم، وتم التقاط صورًا تذكارية لهم مع قداسته.