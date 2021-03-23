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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تبطين وتأهيل الترع

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:46 م
محمد هاني غنيم
محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، مع مسؤولى قطاع الري الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية من الترع والمجاري المائية والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة والأعمال المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة والمعوقات "إن وُجدت" للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

وأشار المحافظ إلى أنه "وبحسب الذي أعده المهندس جمال الباز وكيل وزارة الري"يتم حاليًا العمل في تنفيذ 24 عملية، بإجمالي زمام 127 ألف و591 فدانًا،حيث تم الانتهاء من أعمال تبطين 190 كيلومتر، بتكلفة 366 مليون و851 ألف جنيه بنسبة تنفيذ تزيد عن 63% من إجمالي المستهدف في المرحلة الأولى والذي يقدر بــ 300كم، موجها مسؤولى قطاع الري بإعداد تقارير بصفة مستمرة متضمنة الموقف التنفيذي للمشروع.

وأكد المحافظ على أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية والذي أطلقته القيادة السياسية، والذي يستهدف تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة، وذلك لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الرى، وتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتوفير كميات مياه من الفاقد، وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمجاري المائية.

وأشار محافظ بنى سويف إلى تكليفاته بتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور مشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الري والصرف بالمراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مواجهة التعديات في المهد، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع، لافتا إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة،لتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الري،نظرا لأهمية المشروع الذي تنفذه الحكومة بمعدلات إنجاز جيدة وبأفضل جودة، حيث يعتبر المشروع من أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها في الفترة الحالية.

وأضاف وكيل وزارة الري أن نسب تنفيذ المشروع تعتبر جيدة جدا وتسير بحسب التوقيتات المحددة ضمن البرنامج الزمني للتنفيذ،حيث يجرى العمل حاليا في 24 عملية تتضمن أعمال تأهيل وتكاسي دبش على"الناشف"وتبطين خرسانة عادية، في حين يجرى حاليا طرح 8 عمليات وترسيتها، وتشمل أعمال تأهيل وتبطين لترع بأطوال تزيد عن 122كم وبإجمالي زمام يتعدى 60 ألف فدان.

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