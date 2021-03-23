«السكة الحديد»: يمكن لحملة اشتراكات القطارات الروسية حجز «تذكرة واقف»

قالت هيئة السكة الحديد، إن هناك تصريحّا لحملة الاشتراكات الخاصة بالقطارات الروسية في حال عدم حجز مقعد بالسفر بالتذكرة "نظام الواقف".وأوضحت الهيئة، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الاشتراك يمكن صاحبه من قطع تذكرة "واقف" خلال رحلة القطار بدون غرامة مالية، ما يسهل على حامل الاشتراكات حجز التذاكر خلال تواجدهم في الرحلة حال عدم وجود مقاعد فارغة.