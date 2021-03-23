مارسيل نظمي تكتب: حكاية ساعة في بيت نوال السعداوي

على مدار سنوات كانت تجذبني رصانة نوال السعداوي أمام مستضيفيها في البرامج الحوارية الذين جاءوها كمادة للتندر، أو لنصب مُحاكمة ضد أفكارها عن حق المرأة امتلاك جسدها، ولمواجهة أحاديثها عن القهر الجنسي الذي يمارسونه هم يوميًا بدفاعهم عن جرائم الاغتصاب الزوجي، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وأخذ الرجال في الصعيد الميراث مضاعفًا حارمين آلاف النساء من حقوقهن المادية، أو بدفاعهم عن إزهاق الروح على خلفية الشرف، معتبرين وحشيتهم من الدين الذي رأته هي إنسانية وتسامح وصدق وأمانة ووضوح، وكلها أمور مؤرقة لمن اعتاد الغوص في وحل الكذب والخداع حتى الثمالة.كانت حناق الجموع الغاضبة تضيق من موضوعاتها عن تحول المصريات من رائدات وملكات إلى مُكبلات بالقيود حتى في أبسط حقوقهن البديهية كالسفر والتنقل والعمل، فمع كل ظهور إعلامي لها تنصب ضدها سرادق البرامج المسيئة، ببطولة جحافل شيوخ وإعلاميون أصحاب سلطة، لم يجرؤ أحده منهم على تخيل أفكارها حتى في نومه.. فالتفكير جريمتهم، ومساحتها الحرة التي تحلق فيها بلا قيود.دفعتني شخصيتها المؤثرة على كافة الأصعدة لقراءة كتبها، بدأت مع كتاب «المرأة والجنس»، الذي كان سببًا في تحريك مساحات راكدة لديً، دفع عقلي لإثارة المزيد من الأسئلة، استفزتني صفحاته وحكاياه الصادقة عما تلاقيه النساء في قرى وربوع مصر، رحت ابحث عن المزيد من كتبها التي وقعت فورًا في غرامها لجمعها بين البساطة وتدفق وعمق المعلومات.بعد عملي بشكل منتظم في الصحافة منذ 2008 ظل حلم لقاء السيدة التي أحبتتها حاضرًا في مخيلتي، لكن لم تكن لديً الجرأة على مكالمتها لتخوفي من هيبة آرائها، حتى حانت الفرصة في 2015 لإجراء حوار معها.اتصلت على هاتفها الأرضي، كان صوتها واضحًا يصعب أن يتوه عنه من تابع لقاءاتها الإعلامية، لكنها أخبرتني أنها الشقيقة، "عرفت فيما بعد من زملاء أنها تفعل ذلك مع الصحفيين حتى تختبرهم وتسألهم عما قرأوه لها وعن طبيعة الأسئلة، بهدف تفادي الحوارات السيئة والمكررة".بعد مجموعة أسئلة وجهتها لي، وعدتني بإرسال الردود على الإيميل لكن بعد قراءة أسئلتي إذا كان بها جديد.ظللت أيام أدعو وأصلي أن تعجبها أسئلتي، كنت متخوفة من رفضها، وفي إطار أسبوع كانت الإجابات وافية تمامًا على الإيميل. اتذكر هذه اللحظة جيدًا، قلت لنفسي: "نعم فعلتها".. حوار مع نوال السعداوي التي أحبها.تحدثت معها مجددًا وشكرتها كثيرًا، وطلبلت لقاء سريع حتى لدقائق معدودة لالتقاط صورة أرفقها مع الحوار، لكن سفرها وظروفها الصحية ظلت حائلة بيني وبينها.هاتفتها مرة أخرى بعد نشر الحوار، لإعادة طلب مقابلتها في أقرب فرصة، دعتني لصالون شهري كانت تنظمه، لكن هذا اللقاء المزدحم مع آخرين لم يكن هدفي، كنت أرغب في جلسة خاصة، أقول لها "بحبك" وبحب أفكارك التي غيرتني وكشفت عن مساحات فريدة لم أكن أعرفها حتى في نفسي.في 2018، عرفت من صديقتين أنهما على موعد للقاءها في منزلها لمدة ساعة، فوجدت أنها فرصة لن تتكرر، وقد كان.بعقل حاضر استقبلتني، اعتذرت لها على عدم الاتفاق المسبق للحضور وانتهازي فرصة مجيء صديقاتي لنيل شرف مقابلتها، عرفتها بنفسي، وبحواري السابق معها، قلت لها بوضوح: "حبيت أجي أقولك بحبك، وغيرتيني".فاقت حفاوتها توقعاتي، سألتنا عن كتبها، وأفكارها التي نعرفها، تحدثت معنا عن دورنا كصحفيات في نشر موضوعات تتعلق بالمرأة، وأهمية اللغة التي نستخدمها في كتاباتنا حتى لانقع في فخ العنصرية أو النسوية الزائفة التي لا تسلط الضوء على الأزمات الحقيقية للنساء.في ساعة واحدة استطيع أن قول أن هذه السيدة كانت كنز يعيش بيننا، وندين لها بفضل كبير في الحديث عن "موضوعات مفخخة لا نجرؤ على اقتحامها، فدفعت هي الثمن من سمعتها وتهديد حياتها وفصلها من عملها نيابة عن كل مرأة تعيش في مصر.هذه السيدة حاضرة الذهن كانت مشغولة كل الإنشغال بقضية المرأة والثقافة، تأخذ حديثنا على محمل الجدية، لترد ردود تتسق تمامًا مع فكرها وأحاديثها عن الصدق والأمانة وحقيقة الشرف الكامن في العقل والتفكير وليس بين فخذي النساء.لن أبالغ إذا قلت ساعة واحدة مع نوال السعداوي كانت كفيلة بتعلم أمور يمكن تعلمها في سنوات.الالتزام بالوقت واحترامه بداية من وقوفها أمام الباب لاستقبالنا ومدح قدومنا في الميعاد المحدد، مؤكدة أنها ترفض استقبال من يتأخر عليها، لأن هذا يعني عدم احترامها.بعد ساعة بالضبط بدأت تنظر في ساعتها، وتخبرنا بخفة ظل وحضور جم أن الوقت انتهى، وهي سعيدة بهذا اللقاء الذي ستحاول تكراره.أبهرنا هذا الألق الذي تمتعت به على مدار الجلسة رغم كبر سنها، وكم كانت منغمسة التفكير ومهمومة بقضايا مصر على حساب راحتها الشخصية.عرفتنا على ضيوف آخرين كانوا ضمن الحضور في نفس الجلسة بينهم فنان تشكيلي كبير، وأصرت على تشبيك العلاقات، وتبادل الأرقام للعمل معًا ولمتابعة أعماله الفنية التي ستفيدنا كثيرًا في الحياة، لندرك بعدها أننا أمام قيمة بعيدة كل البعد عن الأنانية والإنفراد بالحديث لنفسها، أو الاستحواذ على الإعجاب بل توزيعه على كل الحضور بالتساوي.أخيرًا، وداعنا بحضن حميمي وسلام حار يجعلني أفخر به، واعتبر اللقاء الأجمل والأهم في حياتي على الإطلاق.