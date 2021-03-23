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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.. الاستعلام عن موقف طلب العداد الكودي

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:04 م
الكهرباء
الكهرباء
هبه محمد
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ترتفع عمليات البحث في هذه الفترة يوميًا على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا وبموقع " جوجل " من قبل المواطنين عن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.. الاستعلام عن موقف طلب العداد الكودين وما هي خدمات المنصة الموحدة للكهرباء 2021 ؟.

ولأن عمليات البحث مستمرة بكثرة على محركات الإنترنت بموقع جوجل من قبل المواطنين والشباب المقبلن على الزواج، لذلك يكشف لكم " الدستور " في تقريرة كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.. الاستعلام عن موقف طلب العداد الكودي، وفقًا لبيان رسمي من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحت إشراف محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.. الاستعلام عن موقف طلب العداد الكودي


أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للمواطنين المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء حتى يتمكن من الاستعلام عن موقف طلب العداد الكودي، ويمكنه من خلال المنصه الإلكترونية الأستفادة من 18 خدمة أخرى كشفت عنها الوزارة.

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 وتلتزم وزارة الكهرباء بالإجراءات الوقائية والإحترازية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في بيان رسمي، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا الخطير الذي عاود من جديد وأصبح أشد شراسة عن السابق وأسرع في التفشي.


خدمات المنصة الموحدة للكهرباء 2021


1 - طلب توصيل التيار الكهربي للمنشآت الاستثمارية.

2 - الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

3 - طلب توصيل التيار الكهربي للمباني السكنية.

4 - خدمة جدولة المديونيات على أقساط شهرية.

5 - خدمة تعديل توصيلة العداد.

6 - خدمة توصيل تيار مؤقت.

7 - خدمة طلب فحص عداد.

8 - خدمة طلب رفع العداد.

9 - خدمة استبدال العداد بعداد أكثر قوة عن القديم.

10 - خدمة تركيب عداد بدل تالف.

11 - خدمة تركيب عداد بدل فاقد.

12 - خدمة تغير أسم صاحب العداد.

13 - خدمة تركيب عداد كهربائي جديد.

14 - طلب شهادة بيانات تقاعد أو تصالح.

15 - تغير أسم صاحب العداد.

16 - تركيب عداد كهربائي.

17 - تركيب العدادات الكودية القانونية.

18 - تسجيل قراءة العداد الكهربائي.

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