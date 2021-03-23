السجن 5 سنوات لسائق تعدى على طفل جنسيًا بالتجمع

قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بحبس سائق أتوبيس مدرسة خمس سنوات، لاتهامه باستدراج طفل والتعدي عليه جنسيًا بالقاهرة الجديدة.وذكر أمر الإحالة أن المتهم يعمل سائق أتوبيس لإحدى المدارس بالقاهرة الجديدة، وأقر باستدراجه للطفل ٦ سنوات، بالغرفة الخاصة بالسائقين بالمدرسة وقام بالتعدى عليه، وهدده بالقتل إذا أفصح لأحد عما حدث منه.وكشفت تحقيقات النيابة مع المتهم بارتكابه لجريمة التعدى على الطفل، وذلك تحت تأثير المواد المخدرة لتناوله كمية كبيرة من العقاقير المخدرة صباح يوم الواقعة.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس من شخص يتهم سائق أتوبيس مدرسة بالتعدى على نجله ٦ سنوات، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهم وضبطه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.