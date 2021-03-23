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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحقيقات فى العثور على جثة «سورى»: «انتحر بسبب ضائقة مالية»

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:01 م
جثة
جثة
كتب صلاح حسنى
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كشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالقليوبية، في واقعة العثور على جثة "سوري الجنسية"، مشنوقا أسفل عمارة تحت الإنشاء بمنطقة الفلل ببنها، أن المتوفى أقدم على الانتحار بسبب وجود مديونيات مالية عليه.

وأضافت التحقيقات والتحريات، أن المتوفى كان متغيبًا منذ عدة أيام، وحرر أهله محضرًا بتغيبه، وأنه جار فحص جميع الكاميرات بالمنطقة، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بالعثور على جثة تاجر مشنوقًا في عمارة تحت الإنشاء، وبمناظرة الجثة تبين أنها لشخص يدعى "خ. م" 45 عاما، سوري الجنسية.

وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى محرر له محضر غياب منذ 5 مارس الماضي، واليوم عثر عليه مشنوقًا.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

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