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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 9489 نقطة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:09 م
الأسهم السعودية
الأسهم السعودية
وكالات
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضًا 57.79 نقطة ليقفل عند مستوى 9489.63 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 376 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 430 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 134 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سويكورب وابل ريت، وميفك ريت، ومشاعر ريت، وجدوى ريت الحرمين، وتعليم ريت الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الاتحاد، وأسمنت تبوك، والبحر الأحمر، والتصنيع، وكيان السعودية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و7.65%.

فيما كانت أسهم شركات زين السعودية، ودار الأركان، وميفك ريت، والإنماء، ومتطورة هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم المصافي، ومتطورة، ووفرة، وزين السعودية، والجوف، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، اليوم، منخفضًا 357.87 نقطة ليقفل عند مستوى 24057.65 نقطة، وبتداولات بلغت 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 190 ألف سهم تقاسمتها 645 صفقة.

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