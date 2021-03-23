مصرع مسجل خطر فى مواجهة مع الشرطة بالقليوبية

لقى مسجل خطر مصرعه فى مطاردة مع الشرطة بمنطقة ميت الحوفين بمدينة بنها، أثناء توجه القوات لإلقاء القبض عليه بتهمة الاتجار فى المخدرات فقام بفتح النيران على القوات فتبادلت مع إطلاق الرصاص ما أسفر عن مصرعه فى الحال.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من العميد خالد المحمدى، رئيس مباحث المديرية، يفيد بأنه أثناء توجه قوة أمنية للقبض على مسجل خطر يدعى "ر. ز" لقيامه بالاتجار فى المخدرات فى قرية ميت الحوفيين دائرة مركز بنها بادر بإطلاق الرصاص على القوة فتبادلت أفراد القوة معه إطلاق الرصاص ولقى مصرعه.وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.