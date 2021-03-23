المشدد 3 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية في المعادي

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه شقوير، بمعاقبة المتهم "ح.ا" بالسجن المشدد 3 سنوات؛ لاتهامه بتزوير محررات رسمية بمنطقة المعادى.صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدي عبدالمجيد عبداللطيف، وأشرف عبدالوهاب العشماوي، وأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمود عبدالرشيد.وأسندت النيابة العامة للمتهم "ح.ا"، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا فى محررات رسمية وهى شيكات والمبينة أرقامها بالتحقيقات، والمنسوب صدورها لشركة الكهرباء بالقاهرة، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اصطنعه على غرار المحررات الرسمية التى تصدرها الجمعة سالفة البيان، وملؤها ببيانات وتوقيعات عزاها زورًا للمختصين بإصدارها.