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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بـ736 مليون جنيه.. عبد الغفار يستعرض تقريرا حول مشروعات جامعة بني سويف

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:07 م
خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار
إسراء جمال
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استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة بني سويف.

وأفاد التقرير بأنه جارٍ إنشاء المستشفى الجامعي شرق، واستكمال إنشاء كلية التربية تعليم اساسي، وتعلية كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، وبناء حمام السباحة الأوليمبي، وتعلية مبنى كلية طب الأسنان، كلية دراسات وعلوم متقدمة، وانشاء مبنى ملحق المستشفى الجامعي (الأورام).

وأوضح التقرير أنه تم إنشاء مبنى العيادات الخارجية وتأهيل الأطفال ذوي الهمم، ومبنى الورش الهندسية، وتعلية مبنى مشروعات صغيرة ومتوسطة، وتعلية مبنى كلية العلوم قسم كيمياء، الموقع العام بمجمع تعليم صناعي، ومبنى الورش الخدمية والفنية.

وأوضح التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة بني سويف تبلغ نحو 736 مليون جنيه.

وأشاد وزير التعليم العالي بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة بني سويف، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالي بكافة عناصرها.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر للتعليم العالي على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، بالإضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالي ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.

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