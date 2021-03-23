انطلاق المرحلة الثانية من حملة «حقك تنظمي» في كفرالشيخ

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، عن انطلاق المرحلة الثانية من حملة تنظيم الأسرة تحت شعار "حقك تنظمي" ضمن المرحلة الثانية من الحملة انطلقت في مراكز قلين وفوه والرياض وكفرالشيخ.وأكدت «سلام» أن حملة تنظيم الأسرة التي بدأت اليوم تهدف إلى الوصول بالخدمة إلى السيدات المستهدفات في الأطراف البعيدة للمحافظة، كما أن فريق العيادة يعمل بتناغم وتكامل لتقديم الوسيلة المناسبة لكل سيدة بداية من الرائدة الريفية التي تخبر السيدات بموعد ومكان الحملة ومرورًا بممرضة المشورة التي تناقش السيدة وتصل معها إلى اختيار أنسب وسيلة لتنظيم الأسرة وحتى الطبيب الذي يقوم بتركيب الوسيلة المناسبة.وأضافت أن هذه الحملة تتم بمساهمة من الجهاز القومي للسكان والجهاز القومي للمرأة والأوقاف، حيث يقومون بدور هام في التوعية، موضحة أن تنظيم هذه الحملة جاء تماشيًا مع السياسة العامة للدولة والهادفة إلى تشجيع ثقافة تنظيم الأسرة لتوفير بيئة تعليمية وخدمية جيدة للأجيال القادمة.