محافظ الدقهلية يستقبل وزير القوى العاملة بديوان عام المحافظة

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية محمد سعفان وزير القوى العاملة والوفد المرافق له، المستشار عزت عمران رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، وهيثم سعد الدين المتحدث الإعلامي للوزارة، وذلك بحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واحمد القللي وكيل وزارة القوي العاملة بالدقهلية، والعقيد تامر العوضي المستشار العسكري للمحافظة وأعضاء البرلمان "النواب والشيوخ" بالدقهلية، وقد شهد الوزير والمحافظ والحضور الاحتفالية التي اقيمت بالقاعة الكبري بديوان عام المحافظة لتسليم وثائق تأمين العمالة غير المنتظمة والصيادين وعقود عمل ذوي الاحتياجات الخاصة وتسليم شهادات خريجي مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لمديرية القوي العاملة.وخلال كلمته التي القاها بالإحتفالية وجه محافظ الدقهلية رسالة شكر وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه لمبادراته المتتالية لرعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة والنظرة الجادة لرعاية كافة الفئات لتوفير حياة كريمة لهم.وأوضح المحافظ أن مبادرات الرئيس منذ عام 2018 وحتي عام 2021 كانت دافعا قويا لوجود آليه فعالة يمكن من خلالها تقديم الرعايه والمساعده للعماله غير المنتظمة وتأمين مستقبلها وتعويضهم عن ما لحق بهم من أضرار جراء جائحة كورونا.كما ثمن مختار الجهود المتميزة لوزارة القوي العاملة في الدقهلية من خلال مديرية القوي العاملة وتواصلها المستمر مع المحافظة لخدمة ابناء الدقهلية بتوفير فرص العمل بالقطاع الخاص للشباب والمواطنين.وقد أكد وزير القوي العاملة في كلمته خلال الاحتفالية اننا جميعا في أجهزة الدولة ووزارتها المختلفة كل في موقعة سواء قيادات او صفوف متتابعة وحتي الموظف والعامل كلنا نعمل تحت مظلة مبادرات السيد الرئيس التي تستهدف العامل والمواطن المصري في اطار منظومة متكاملة تعيد بناء وطننا العزيز مصر.وأضاف سعفان أن العمال بكل فئاتهم هم ذخيرة مصر في معركتها المستمرة للبناء والتنمية وقال ان العامل المصري هو من أفضل العمال في العالم فهم فخرها ووقود تقدمها وعلينا جميعا ان نحافظ عليها ونعمل جاهدين من أجل رفعة شأنها بين دول العالم.وفي ذات السياق قال الوزير إن هناك خطة شاملة للحصر على أرض الواقع للعماله غير المنتظمة والصيادين علي مستوي الجمهورية ولكي يتم تقديم الخدمات لهم من خلال بطاقة الرقم القومي.وثمن سعفان جهود محافظة الدقهليه ورجال القوى العاملة على جهودهم المشرفة في تقديم الرعاية للعمال، مشيرا إلى ان الدقهلية دائما تضرب المثل الأعلى في الاهتمام بالعمل والعمال.وقد سلم الوزير والمحافظ خلال الاحتفالية 3427 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة، وعدد 2107 وثيقة تأمين للصيادين، وعدد 71 عقد عمل بالقطاع الخاص لذوي الاحتياجات الخاصة، كما سلم الوزير والمحافظ شهادات التخرج لعدد 30 خريج من مراكز التدريب علي المهن والحرف المختلفة وفي مقدمتها مهن الكهرباء والملابس الجاهزة والسباكة.كما تم تكريم عدد من العاملين المتميزين بمديرية القوي العاملة بالدقهلية بمنحهم شهادات التقدير.كما تضمن برنامج الزيارة لقاءا مع عدد من ابناء الدقهلية العائدين من الخارج نتيجة جائحة كورونا وتناول لقاء الوزير والمحافظ معهم استعراض المطالب والاحتياجات المتعلقة بهم لتذليل العقبات امامهم لاقامة مشروعات صغيرة أو توفير فرص العمل لهم بالقطاع الخاص لتيسير سبل الحياة الكريمة لهم واسرهم، حيث تقرر عقد لقاءات لهم من خلال مديرية القوي العاملة لتعريفهم بنماذج المشروعات الناجحة ليكون الاختيار لهم في اقامة المشروعات.وأشار محافظ الدقهلية الي انه سيتم التوجيه للاجهزة المختصة ومديريات الخدمات للتيسير عليهم وإزالة العقبات امامهم لتنفيذ مشروعاتهم..وعلى هامش الزيارة قام الوزير والمحافظ بغرس وزراعة شجرة مثمرة" زيتون" بحديقة الجزيرة الوسطي امام مبني المحافظة في اشارة الي التحفيز للمواطنين وجميع فئات المجتمع للعناية بالتشجير واللون الاخضر، وذلك في إطار المبادرة المجتمعية بالمحافظات المصرية " هنجملها" والتي تستهدف الارتقاء بالمظهر الحضاري بمحافظات الجمهوريةومن الجدير بالذكر أنه في نهاية الاحتفالية تبادل محافظ الدقهلية ووزير القوى العامله ووكيل وزارة الدقهلية الدروع تاكيدا للتعاون والتنسيق المستمر من اجل تقديم الرعاية والعناية للعمالة المختلفة بالمحافظة، وتقديرا لتميز محافظة الدقهلية.