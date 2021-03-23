السيسي ينيب محافظ القاهرة في احتفال ليلة النصف من شعبان

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لحضور الاحتفال الرسمي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان، وذلك بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) يوم السبت 14 من شعبان 1442هــ الموافق 27 3 2021م عقب صلاة العشاء.من جانبه، هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري كله، والأمتين العربية والإسلامية، والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بليلة النصف من شعبان.وأكد جمعة أن الاحتفال بالمناسبات الدينية إنما هو تعميق وترسيخ لمعاني الإسلام السمحة وأهدافه ومراميه السامية في النفوس، وإحدى أهم وسائل نشر الوعي الإسلامي الصحيح.ولفت وزير الأوقاف إلى أن الاحتفال سيتم وفق اتباع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد.