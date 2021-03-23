رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«محلى أبشواى» بالفيوم يناقش الاستعدادات لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:29 م
المهندس مراد عبد
المهندس مراد عبد القادر
الفيوم - زينب علاء
طباعة
أصدر المهندس مراد عبد القادر مسعود، رئيس  مجلس مدينة ابشواى بالفيوم، تعليماته لجميع رؤساء الوحدات المحلية على أن تكون الوحدات المحلية جاهزة للاستعداد والعمل والمشاركة مع الفريق الصحي بالقرى والوحدات الصحية، وتحت رعاية الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم وتوجيهات الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

واكد على عمل الدعاية اللازمة بجميع الوحدات المحلية التابعة لها والعمل على متابعة الفرق العاملة فى التطعيم والمرور عليها بمعرفة الفريق الصحي من الساعة الثامنة صباحا يوميا طوال فترة الحملة وتقديم كافة التسهيلات وذليل اى معوقات تواجههم، مؤكدًا على الاهتمام الشديد بالحملة وضرورة تطعيم جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم لوقايتهم من مرض شلل الأطفال، والتي تبدأ من يوم الأحد القادم 28 مارس حتى 31من مارس الجاري.

وذلك فى اطار متابعة تنفيذ أنشطة وفعاليات الاستعدادات النهائية للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وتم مناقشة الاستعدادات النهائية للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال وحرص القيادة السياسية على المشاركة الايجابية والفعالة للقطاع الصحية.

وقدمت الدكتورة كلير بقطر مقار، مديرة الإدارة الشكر والامتنان للمهندس مراد عبد القادر رئيس المدينة وللسادة نواب رئيس المجلس والسادة رؤساء الوحدات الصحية بالقرى التابعة لمركز ابشواى.

موضوعات متعلقة

إحالة «متحرش المترو» للمحاكمة العاجلة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

مدبولي ينقل لعاهل الأردن تطلع الرئيس السيسي للقائه قريبًا

تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2021


الصور

image description

افتتاح المؤتمر الـ12 لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بجامعة أسيوط

image description

الشحات عتمان عميدا لـ«تربية دمياط»

image description

بدء العمل بـ47 مكتب بريد مطور بأسيوط

image description

قطع المياه عن بعض المناطق بأسيوط بسبب بقعة سولار في النيل

image description

ضبط مخالفات عدم ارتداء الكمامات بدمياط

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

الشرطة تكشف كيفية سرقة مصطفى محمد.. وتلقي القبض على اللص (فيديو)

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

موعد امتحان شهر مارس اولي ثانوي 2021

السويد تعتزم زيادة الرسوم المفروضة على الطائرات «عالية التلوث»

عمان تشارك في منتدى النزاهة ومكافحة الفساد العالمي

السعودية تعقد 1.2 مليون جلسة مرئية لخدمة التقاضي الإلكتروني

أيام زمان

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

مجدي عبد الحميد يناقش «الفرص الضائعة» بالنيل الثقافية غدًا

وزيرة الثقافة تكرم محمد على سليمان وجمال بخيت فى الأوبرا

100 دار نشر تشارك في معرض الإسكندرية التاسع

تواصل أعمال تطوير وإعادة تأهيل متحف الجزيرة للفنون