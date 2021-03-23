«محلى أبشواى» بالفيوم يناقش الاستعدادات لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

أصدر المهندس مراد عبد القادر مسعود، رئيس مجلس مدينة ابشواى بالفيوم، تعليماته لجميع رؤساء الوحدات المحلية على أن تكون الوحدات المحلية جاهزة للاستعداد والعمل والمشاركة مع الفريق الصحي بالقرى والوحدات الصحية، وتحت رعاية الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم وتوجيهات الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم.واكد على عمل الدعاية اللازمة بجميع الوحدات المحلية التابعة لها والعمل على متابعة الفرق العاملة فى التطعيم والمرور عليها بمعرفة الفريق الصحي من الساعة الثامنة صباحا يوميا طوال فترة الحملة وتقديم كافة التسهيلات وذليل اى معوقات تواجههم، مؤكدًا على الاهتمام الشديد بالحملة وضرورة تطعيم جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم لوقايتهم من مرض شلل الأطفال، والتي تبدأ من يوم الأحد القادم 28 مارس حتى 31من مارس الجاري.وذلك فى اطار متابعة تنفيذ أنشطة وفعاليات الاستعدادات النهائية للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وتم مناقشة الاستعدادات النهائية للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال وحرص القيادة السياسية على المشاركة الايجابية والفعالة للقطاع الصحية.وقدمت الدكتورة كلير بقطر مقار، مديرة الإدارة الشكر والامتنان للمهندس مراد عبد القادر رئيس المدينة وللسادة نواب رئيس المجلس والسادة رؤساء الوحدات الصحية بالقرى التابعة لمركز ابشواى.