تموين مطروح يعلن خطة استقبال شهر رمضان

أكد حسن كمال الشيباني وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح أنه استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية للعمل على تكثيف المعروض من السلع الغذائية الحرة في الأسواق والتأكد تمامًا من توفير المواد الغذائية علي مستوي المدن.وقال «الشيباني» في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن هناك تكليفًا بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة حركة توفير السلع وتدوين الأسعار وعدم البيع بأزيد من السعر المعلن فضلًا عن الرقابة سيتم تكثيفها في الفترة الصباحية والمسائية وبعد الإفطار في رمضان للمرور علي الأسواق والمحلات العامة والبقالة التموينية ومنافذ جمعيتي لشباب الخريجين لضبط أي مخالفات تموينية وتحرير محاضر لها ورفعها إلي النيابة العامة للتحقيق في هذا الشأن.