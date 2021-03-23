تأجيل أولى جلسات محاكمة قاتل زوجته بالشرقية للمرافعة

سماك، زوج المجنى عليها، بارتكاب الواقعة، لحدوث خلافات بينهما، فحدثت بينهما مشادة بسبب شك الزوجة فيه باستمرار ورغبتها أن يستقيم، فقام المتهم بخنقها بإيشارب وادعى سقوطها، لتضليل العدالة.



تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته لنيابة مركز الزقازيق والتى أحالته إلى محكمة الجنايات.

قررت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته شنقًا، ليوم الخميس القادم للمرافعة.وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى الأحرار بوصول" أميرة ح ف"، 25 سنة، ربة منزل، مقيمة قرية بنى عامر جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وطلبت النيابة بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.وتبين قيام" يوسف م"، 30 سنة،