الإمارات وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز التعاون العسكري

بحث وزير الدولة لشئون الدفاع الإماراتي، محمد بن أحمد البواردي، مع وزير الدفاع الوطني بكوريا الجنوبية، سوه ووك، سبل تعزيز علاقات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة خاصة في المجالات العسكرية.وأكد الجانبان- وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الثلاثاء- عمق العلاقات التي تجمع البلدين وحرصهما على تدعيم أوجه التعاون، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.