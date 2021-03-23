ذهبت لتشتري هدية عيد الأم.. تفاصيل اختطاف الطفلة «نورين» بالفيوم

بعد عدة ساعات من اختفاء الطفلة " نورين مصطفى محمود"، تمكنت مباحث قسم ثانِ الفيوم، بقيادة المقدم " محمد دعبس" والفريق المعاون من إلقاء القبض على المتهم ويدعى "شعبان -٤٠سنة".وتم تتبع كاميرات المراقبة وتبين أن المتهم استدرجها من كورنيش منطقة باغوص، وأجبرها على الركوب معه بحجة أنه سيقوم بتوصيلها لمنزلها.وتبين أن الطفلة "نورين" التي لايتعدى عمرها العشر سنوات، كانت مخطوفة على أيدي أحد نباشين القمامة، فقد أخذها بعد أن تعقبها بإحدى شوارع المدينة.وقال أحد أقارب الطفلة، إننا ذهبنا إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن اختفاء الطفلة حيث أنها ذهبت لشراء هدية عيد الأم، واختفت طوال اليوم.وبإفراغ الكاميرات المراقبة بالشارع تبين لحظات اختطاف الطفلة، من نباش علي عربة كارو، بمنطقة باغوص، وهو ما ساهم في سرعة الوصول وتتبع خط سير المجرم.وتحرر محضر بالواقعة يحمل رقم ١٠٥٧إداري قسم ثاني، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.