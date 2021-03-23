«مياه المنيا» تُكرم الأمهات المثاليات من العاملات بالشركة

نظمت الإدارة العامة للعلاقات العامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنيا، احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات من العاملات بالشركة.وأكد المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا أن هذا التكريم يأتى فى ظل اهتمام القيادة السياسية فى الدولة للمرأة المصرية كمكون أساسى فى نجاح الدولة بشكل عام ونجاح الشركة بشكل خاص، لافتًا إلى أن هناك العديد من الكوادر النسائية داخل الشركة نجحت فى إدارة العديد من القطاعات والإدارات بشكل ناجح، موضحًا أن الشركة كان لها تجربة رائدة فى تمكين المرأة وإسناد لها العديد من المهام، وأن الشركة مستمرة فى هذا النهج نظرًا للنجاحات الملحوظة خلال الأونة الأخيرة.وأوضح «الشهاوى» أن الشركة لا تدخر جهدًا فى الاهتمام بالعاملين وتكريمهم فى كل المناسبات الخاصة بهم والعمل على توفير الإمكانيات وتطوير القدرات داخل الشركة وخاصة للعنصر البشرى كعنصر أساسى لنجاح أى مؤسسة، وتحقيق رسالة الشركة كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن.