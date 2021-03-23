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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الإمام الأكبر: للصومال أهمية كبرى عربيًّا وإفريقيًّا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:53 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم الثلاثاء، السيد محمد عبدالرازق محمود، وزير خارجية الصومال، بمقر مشيخة الأزهر.

قال فضيلة الإمام الأكبر: إن الأزهر حريص على تقديم كل الدعم لدولة الصومال، لما تمثله هذه الدولة الشقيقة من أهمية كبرى عربيًّا وإفريقيًّا، مؤكدًا أن الأزهر بصدد تدريب وتأهيل الأئمة الصوماليين بعد أن تم الاتفاق مع وزير الأوقاف الصومالي، لرفع كفاءتهم وتأهيلهم لنشر الفكر الوسطي بين أبناء الشعب الصومالي ومواجهة التطرف التي لطالما هددت أمن واستقرار كثير من البلدان الإفريقية.

وأوضح الإمام الأكبر أن الأزهر قد فتح أبوابه مؤخرًا أمام الطلاب الوافدين للانضمام للكليات العملية كالطلب والهندسة وغيرها، بعد أن كانت دراستهم مقتصرة فقط على الكليات الشرعية، حتى يسهموا في تطوير بلادهم والنهوض بها، مضيفًا أن جامعة الأزهر تستقبل 873 طالبًا صوماليًا، ونأمل أن يشاركوا في صناعة نهضة علمية حقيقية وأن يسهموا في إحلال الأمن والسلام بالصومال.

من جانبه، قال وزير خارجية الصومال: إن الأزهر يحظى بمكانة كبيرة لدى جميع الصوماليين، معربًا عن شكر بلاده العميق للأزهر الشريف على ما قدمه من دعم للصومال للخروج من محنتها، مؤكدًا أهمية الدور الذي يقوم به الأزهر في مكافحة التطرف، بما لديه من خبرات كبرى في هذا الشأن.

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