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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا: إبحار سفينة إنقاذ تحمل 116 مهاجرًا نحو صقلية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:06 م
سفينة إنقاذ تحمل
سفينة إنقاذ تحمل 116 مهاجرًا
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أفادت مصادر إعلامية إيطالية بأن إحدى سفن إنقاذ منظمة إنسانية تحمل 116 مهاجرًا تبحر نحو سواحل صقلية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" عن المصادر الإعلامية أن سفينة "أوشن فايكينج" التابعة لمنظمة "Sos Mediterranee" غير الحكومية، تتجه نحو ميناء أوجوستا بمحافظة سيراكوزا "جنوب شرق صقلية"، حاملة 116 مهاجرا تم إنقاذهم في الأيام الأخيرة قبالة السواحل الليبية.

وأوضحت المصادر أن المنظمة غير الحكومية كانت قد تقدمت، أمس، للسلطات الإيطالية وللمرة الخامسة بطلب ميناء آمن لإنزال المهاجرين إزاء تدهور الأحوال الجوية، مشيرا إلى أنه يوجد على السفينة أيضًا 5 مهاجرين ثبتت إصابتهم ب(كوفيد 19).

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