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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق احتفالية يوم المرأة المصرية وعيد الأم بمطروح (فيديو)

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:19 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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انطلقت منذ قليل، فعاليات احتفالية يوم المرأة المصرية وعيد الأم 2021 بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ونائبه الدكتورة دينا عثمان واللواء أشرف مصطفى السكرتير العام وفتحية السنوسي وسحر عيد نواب البرلمان، ومرفت شرف مدير وحده تكافؤ الفرص وعددا من الأجهزة التنفيذية.

واستقبلت مكتبة مصر العامة بمطروح اللواء خالد شعيب والوفد المرافق له بالورود، مقدمين له الشكر على اختيار مكتبة مصر العامة لإقامة تلك الاحتفالية.

وبدأت الفعاليات بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم آيات من القرآن الكريم ثم عرض فيديو للأمهات المثاليات على مستوي ديوان عام مراكز المدن وعددا من نماذج للمرأة المطروحية التي أثرت في المجتمع.

وأوضح محافظ مطروح أن الجميع يرى الإهتمام الذى توليه القيادة السياسية بدور المرأة وتمكينها وتعزيز دورها إيمانا بقدراتها فى القيادة واتخاذ القرار بجانب الرجل في جميع المجالات مع وضع آليات واضحة لدعمها وفتح مجالات أوسع لها في مجال العمل والمشاركة فى مجالات التنمية وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص أمامها.

وأضاف أنه انعكس ذلك على حصول المرأة على نسب تمثيل أعلى في كافة المناصب القيادية بمعايير تعتمد على القدرة والكفاءة وليس النوع لذلك يأتي تكريم اليوم للمرأة بمطروح فى إطار إحتفالات الدولة بالمرأة والأم المصرية فى شهر مارس من كل عام.

وأكد حرص المحافظة على تقدير واحترام الدور الفاعل للمرأة المطروحية مع مشاركتها للرجل فى الميدان يد بيد من أجل بناء الوطن ويشهد على ذلك ما وصلت له من مكانة عظيمة فى خدمة مجتمعها فنراها وزيرة ومحافظ ونائبًا للمحافظ وقاضية ونائبات بالمجالس النيابية ومديرة وطبيبة ومعلمة والكثير من النماذج المشرفة للمرأة المطروحية فى مختلف القطاعات والمجالات التنفيذية والخدمية والعمل العام.

وأشار محافظ مطروح إلى الدعم الكامل للمرأة المطروحية والوصول إليها فى كافة القرى والتجمعات النائية والبعيدة وتدعيم دورها وذلك من خلال عدة مبادرات كالمشروعات الصغيرة وفتح منافذ تسويقية لهن وتوثيق شهادات الميلاد والزواج وبطاقات الرقم القومى حفاظًا على حقوقهن وغيرها من وسائل التدعيم مع الحفاظ على حقوقها باعتبارها شريك أساسي فى خطط التنمية لتفعيل دورها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واستراتيجية مصر 2030.

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