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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بالحجاب.. دنيا عبدالعزيز ونسرين طافش في كواليس «المداح»

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:02 م
دنيا عبد العزيز ونسرين
دنيا عبد العزيز ونسرين طافش
حسين الجندي
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تواصل النجمتان دنيا عبدالعزيز ونسرين طافش تصوير دورهما في مسلسل "المداح"، الذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال، ويعرض في السباق الرمضاني المقبل، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين والفنانات.

وظهرت دنيا ونسرين بصحبة بطل العمل حمادة هلال الذي يكثف ساعات التصوير حتى يلحق بالعرض في السباق الرمضاني المقبل، حيث ظهر الثنائى بالحجاب والعباءة السوداء كاشفين عن لوك الشخصيتين اللتين يقدمهما.

مسلسل المداح تدور أحداثه حول الروحانيات والابتهالات والأناشيد والموشحات الدينية وجلسات الذكر والمديح، المسلسل بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحى خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر، ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسرى، ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.

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