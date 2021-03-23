500 حملة مفاجئة على سائقي الحافلات المدرسية بالمحافظات

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسة استهدفت 500 حملة بشكل مفاجئ طوال فترة الفصل الدراسى الأول حيث تم الكشف على سائقى الحافلات المدرسية بمختلف المحافظات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمَن ثبت تعاطيه للمواد المخدرة.أضاف عثمان في بيان اليوم، أنه تم التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضًا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية مع استمرار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلقة خاصة التى يوجد بها مدارس خاصة ولديها أتوبيسات لنقل الطلاب وذلك خلال فترة الدراسة، لافتًا إلى أنه يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية، لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر‪.‬